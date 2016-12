Inter, Thohir: "Momento cruciale per la trattativa"

foto LaPresse Correlati Dalla Juve Isla e Marrone

Giornate calde per la vendita di parte delle quote dell'Inter. A rivelarlo al quotidiano indonesiano 'Tempo' è stato Erick Thohir, il magnate che ha da tempo nel mirino il club nerazzurro. "E' ancora un momento cruciale, ne parleremo quando sarà un affare fatto. Si chiuderà? Siamo al 50% delle possibilità". Secondo le ultime indiscrezioni la vendita prevederebbe due fasi: nella prima Thohir acquisirebbe una quota di minoranza.

In un primo momento, dunque, Thohir entrerebbe nel club nerazzurro per il solo il 30%, con Massimo Moratti che resterebbe presidente. L'amore per l'Inter sta facendo riflettere a lungo il massimo dirigente nerazzurro, che ora però sembrerebbe essersi convinto. Ci vuole ancora del tempo per l'analisi dei bilanci e della situazione debitoria dell'Inter, ma la trattativa è davvero prossima a una svolta.