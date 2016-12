Fiorentina, Mario Gomez in conferenza stampa

hanno accolto il nuovo acquisto della, allo stadio Franchi di Firenze. L'attaccante tedesco si è presentato alla stampa: "Mi manda, mi ha confermato che questa società e la filosofia offensiva di Montella sarebbe stato l'ideale per me. Cerco una nuova sfida dopo aver vinto tutto - spiega- e sono qui perché posso dare il mio contributo. E' un sogno e spero di poter vincere il titolo".

LA CONFERENZA DI MARIO GOMEZ

Pradé introduce la conferenza con i ringrazimenti per chiusura delle trattative

Vi spiego il perché abbiamo scelto Mario Gomez. E' anta un'empatia tra la proprietà, la società e i tifosi. La abbiamo alimentata con qualcosa di speciale e questo per noi è Mario Gomez. Ringrazio tutti e i Della Valle, una proprietà forte che ti permette di andare a combattere contro "Golia" ad armi pari.

Parola a Macia

L'arrivo di Gomez è un sogno che si avvera. Poche volte nella vita succedono queste cose e se è stato possibile è per la grande determinazione di Mario. Ringraziamo la società ma anche il Bayern Monaco che aveva dato la parola a Gomez e l'ha rispettata. Anche in questo sono una grande società. Continueremo a lavorare con questa voglia per far crescere la Fiorentina.

Tocca a Mario Gomez

Ciao ragazzi, sono molto contento di essere alla Fiorentina. Vi prometto che imparerò l'italiano nei prossimi mesi. Sono orgoglioso di essere qui e lo desideravo da settimane. E' un sogno che diventa realtà e ora la responsabilità è tutta nostra per fare il meglio possibile

Da 30 anni non si registrava un entusiasmo tale per un solo giocatore. Se n'è reso conto? Perché ha scelto Firenze?

E' bello tutto questo entusiasmo che avvertivo già dalla Germania. Il calcio in Italia è particolarmente seguito. Potevo scegliere la Spagna o l'Italia e questa società ha obiettivi importanti e la città è fantastica. La Fiorentina mi rende felice a livello personale, è la destinazione ideale per me.

Lei ha vinto tutto col Bayern Monaco. Cosa si aspetta dall'avventura a Firenze?

E' vero è stato fantastico vincere la Champions League in Germania, ma sono curioso di fare un passo nuovo nella mia carriera. Ho avuto dei colloqui con Guardiola che mi ha confermato che la Fiorentina, col suo gioco d'attacco, sarebbe stata la destinazione ideale.

Qual è il giocatore della Fiorentina che l'affascina di più?

La Fiorentina ha tanti buoni giocatori, non credo sia importante parlare di un giocatore in particolare. Nei prossimi giorni li conoscerò, ma voglio che ci consideriate come squadra.

Quanto ha contato il fascino di Firenze in una scelta come questa?

Certamente la città è fantastica e ha giocato il suo ruolo. Ma la cosa più importante è che qui posso giocare. Sarei rimasto al Bayern, là non mi mancava nulla, ma io voglio giocare e qui mi danno la possibilità di farlo.

Quanto ha inciso la possibilità di giocare con continuità in vista del Mondiale?

Non è stato il motivo principale, ma ovviamente è un fattore positivo giocare e mettere in mostra le mie qualità.

Cosa vuol dire essere il simbolo di una Fiorentina ambiziosa che lotterà per traguardi importanti?

Il successo e i risultati sono molto importanti. Sogno di vincere il titolo anche in Italia

Chi sono gli attacchi in Italia che apprezza di più?

Qualcuno c'era ma non gioca più. Non mi piace fare nomi

Quanti gol si sente di promettere ai tifosi?

Non posso dire un minimo né un massimo. Prometto di fare più gol possibili, questo sì.

Ha parlato con Montella dal punto di vista tattico? Luca Toni le ha dato qualche consiglio?

No con Toni non ha parlato ma la mia scelta non è stata condizionata da altri. Ho parlato solo con Guardiola che mi ha confermato che Montella è un allenatore fantastico. Mi ha detto perché mi hanno voluto qui.