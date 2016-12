Osvaldo, faccia a faccia con i tifosi: "Ho fatto 200 gol..."

foto LaPresse 16:31 - E' sempre alta tensione tra Osvaldo, uomo mercato a Trigoria, e i tifosi della Roma. Al termine di una seduta d'allenamento nel ritiro di Brunico, l'attaccante ha avuto infatti un acceso faccia a faccia con alcuni tifosi. "Tu hai capito poco di Roma, potevi essere l'imperatore", gli ha detto stizzito un supporter giallorosso durante il confronto a bordo campo. Secca la risposta del bomber: "Ma se ho fatto 200 gol..." - E' sempre alta tensione tra, uomo mercato a Trigoria, e i tifosi della. Al termine di una seduta d'allenamento nel ritiro di Brunico, l'attaccante ha avuto infatti un acceso. "gli ha detto stizzito un supporter giallorosso durante il confronto a bordo campo

Mentre firma gli autografi, l'atteggiamento di Osvaldo assomiglia a quello di un "separato in casa". Oltre la rete i tifosi lo istigano e lo redarguiscono, ricordandogli di avergli dato "il cuore". Lui invece risponde a bassa voce, degnando di pochi sguardi i supporter più critici e prestando attenzione solo ai fogli per le firme. "Avete sbagliato voi", dice il bomber, accusato di "non aver capito niente a Roma".