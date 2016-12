Seedorf, gol da urlo a Dida: VIDEO

foto LaPresse

- Sfida tra ex Milan in Brasile.si sono affrontati da rivali in, valida per la settima giornata del. Il portierone alla fine è uscito vittorioso 2-1, ma l'olandese si è preso una gran bella soddisfazione con un gol da cineteca all'amico Nelson. Clarence ha realizzato il gol del momentaneo pareggio con una bordata dal limite dell'area che si è infilata all'incrocio dei pali. Un gol molto simile a quello realizzato con la maglia rossonera al 92' in Milan-Chievo (1-0) del 2010.