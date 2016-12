Lazio, Stefano Mauri: "Calcioscommesse? Il processo mi darà ragione"

- Dopo un'estate torrida per questioni extracalcistiche, il capitano dellaha parlato in conferenza stampa. Inevitabile parlare della possibile squalifica per: "Sono sereno e tranquillo perché non sono mai andato oltre le regole di questo sport. Il processo mi darà ragione e spero di poter alzare la Supercoppa Italiana". Sulla nuova stagione: "E' innegabile che ci siamo rinforzati parecchio".

La fiducia per le questioni extracalcistiche è la stessa che accompagna il capitano dellaanche sul campo: "Sono fiducioso che il processo mi darà ragione perché so come sono andate le cose. Sono un professionista e ho sempre fatto quello che dovevo fare. Vediamo quello che succederà al processo ma spero di poter alzare la Supercoppa Italiana. E' innegabile che ci siamo rinforzati e puntiamo ai primi tre posti in campionato perché è arrivato il momento di crescere".

Il terzo posto nonostante un livellamento della Serie A: "La Juventus è un passo avanti a tutte ma quelle dietro sono tutte lì. La Fiorentina si è rinforzata, il Milan ha una buona struttura e l'Inter con Mazzarri farà bene. Ce la giochiamo con tutti, tolti i bianconeri". La concentrazione però è tutta sul campo, la festa per la Coppa Italia conquistata che ancora inebria i tifosi biancocelesti è da lasciare alle spalle: "Ha ragione Petkovic, lasciamo alla gente gli sfottò e il divertimento. Noi pensiamo a lavorare bene per preparare la nuova stagione utilizzando la loro carica. Abbiamo fatto un buon mercato rinforzando le zone in cui eravamo scoperti". Nessun commento invece sulle parole di Garcia: "Non lo prendo in considerazione. Se i tifosi se la sono presa, ci penseranno loro a ribattere".