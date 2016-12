Roma, la contestazione non si placa

- Erano in pochi, ma si sono fatti sentire. I tifosi giallorossi accorsi anel ritiro dellahanno lasciato tutti gli applausi a casa e stanno proseguendo, al contrario, con la loro durissima contestazione alla squadra. Anche oggi, come d'altronde già ieri, sono apparsi striscioni polemici contro giocatori e club.era scritto a bordo campo.

Nel mirino del popolo romanista un po' tutti i giocatori, come sempre Totti escluso, ma in particolare il solito, con cui si è sfiorato quasi lo scontro fisico nelle scorse ore e, quindi, ha pensato bene oggi di. Alla punta la tifoseria contesta il comportamento non considerato da professionista e i continui rifiuti delle offerte che sono giunte alla Roma per la sua cessione.

Assente ancora anche Marquinhos, ufficialmente alla prese con l'influenza ma in realtà molto probabilmente in attesa di conosce il suo futuro dato che, a quanto pare, l'accordo per il suo trasferimento al Psg sarebbe a un passo. La squadra, nel frattempo, sta provando a lavorare agli ordini di Garcia con l'intento di cominciare a studiare i dettami tattici del nuovo tecnico. Il francese ha fatto lavorare molto i giocatori con il pallone chiedendo una circolazione veloce delle azioni e un movimento costante. Per la fase offensiva il lavoro è stato concentrato sui cross dal fondo e sui tiri in porta. Il tutto mentre, da bordo campo, partivano i soliti cori un po' beceri contro Osvaldo: "ma Osvaldo dove sta, dove sta, ma Osvaldo dove sta" e "Osvaldo pezzo di m...a", sono stati la colonna sonora dell'allenamento, impreziosita da "la nostra fede non va tradita, mercenari" e "solo la maglia, tifiamo solo la maglia". Il clima non è perciò evidentemente dei migliori. Surreale è la parola giusta e molto delicato.