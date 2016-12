Mondiale Under 20: trionfa la Francia di Paul Pogba

foto LaPresse 23:30 - La Francia è campione del mondo under 20 per la prima volta nella sua storia. I transalpini, capitanati dal centrocampista della Juventus, Paul Pogba, hanno vinto la finale di Istanbul battendo l'Uruguay 4-1 ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi supplementari. Partita emozionante con numerose occasioni da gol da una parte e dall'altra, poi dal dischetto il portiere francese, Alphonse Areola, si è esaltato parando due rigori. - Laè campione del mondo under 20 per la prima volta nella sua storia. I transalpini, capitanati dal centrocampista della Juventus,, hanno vinto la finale di Istanbul battendo l'Uruguay 4-1 ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi supplementari. Partita emozionante con numerose occasioni da gol da una parte e dall'altra, poi dal dischetto il portiere francese,, si è esaltato parando due rigori.

La vittoria al mondiale chiude col botto una stagione esaltante per il centrocampista della Juventus, Paul Pogba. Il bianconero infatti, capitano dei transalpini, ha vinto il premio come miglior giocatore della competizione davanti al neoattaccante dell'Udinese, Nico Lopez. Non sono bastati i due rigori parati in finale dopo una serie di interventi decisivi in partita ad Areola per conquistare il premio come miglior portiere. Il titolo è andato all'avversario uruguayano, De Amores.