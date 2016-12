Il Napoli arriva a Dimaro: 300 tifosi acclamano i giocatori

foto LaPresse 21:21 - E' cominciato verso l'ora di pranzo il ritiro estivo del Napoli. La squadra, comandata da Rafa Benitez, ha raggiunto Dimaro alle 13.45, dopo essersi imbarcata in mattinata dall'aeroporto di Capodichino. In Trentino gli azzurri hanno trovato circa trecento tifosi molto entusiasti. Cori per tutti: dal nuovo allenatore a Morgan De Sanctis, ormai in partenza (destinazione Roma). Il portiere ha reagito con una smorfia all'incitamento del pubblico. - E' cominciato verso l'ora di pranzo il ritiro estivo del. La squadra, comandata da, ha raggiuntoalle 13.45, dopo essersi imbarcata in mattinata dall'aeroporto di Capodichino. In Trentino gli azzurri hanno trovato circamolto entusiasti. Cori per tutti: dal nuovo allenatore a, ormai in partenza (destinazione Roma). Il portiere ha reagito con una smorfia all'incitamento del pubblico.

All'ora di cena è arrivato in elicottero anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Raggiunto dal nostro inviato Pepe Ferrario ha rilasciato queste dichiarazioni: "Siamo qui per riposarci e ricaricarci. Già sapevo di trovare tanti tifosi. E' l'effetto Benitez, dite voi? Non per sminuire l'allenatore spagnolo che è un grande, ma questo è semplicemente effetto-Napoli".