Juventus: nuovo rinvio per il francobollo scudetto

foto LaPresse

15:38

- Un altro rinvio, a data da definire, per il francobollo delleche celebra lo scudetto della. Nelle prime indicazioni per i programmi filatelici del 2013, diffuse alla fine del 2012, il consueto francobollo-scudetto nemmeno figurava. A gennaio la conferma che il francobollo, come ogni anno, ci sarebbe stato e che l'uscita sarebbe avvenuta a luglio. L'emissione è stata successivamente spostata al 3 agosto. Ora un nuovo slittamento.