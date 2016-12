Gascoigne: "Vincerò la mia battaglia con l'alcol" 

16:02 - Impossibile affermarlo con certezza quando si parla di Paul Gascoigne, ma ancora una volta la grande paura sembra alle spalle. Dell'ex giocatore di Lazio e Tottenham si erano perse le tracce da martedì, ma Gazza è sempre stato ricoverato in ospedale dopo l'ultimo collasso da gin. Dopo le dimissioni, l'inglese prova un altro cambio di rotta: "Sono sobrio da quattro giorni. Combatto e vincerò questa battaglia con l'alcol".

Gascoigne, lunedì scorso, era stato raccolto da alcuni passanti - in stato di semi incoscienza e in stampelle - di fronte a un hotel di Londra. Da lì l'immediato trasporto al College Hospital, per cercare di tamponare la sua ennesima ubriacatura. Martedì mattina sarebbero dovute scattare le dimissioni, ma nessuno da quel momento aveva più visto Paul. Che adesso, secondo il racconto, di 'Sun' e 'Mirror' riappare dopo quattro giorni di ricovero: "Avevo solo voluto fare un goccetto" si è giustificato l'ex calciatore parlando dell'ultimo collasso. "Ma adesso sono pronto a vincere questa battaglia". L'ultimo di una serie di proclami, speriamo sia quello buono.