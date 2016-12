Inter, squadra presentata a Pinzolo

foto LaPresse 09:47 - Pinzolo si è tinta di nerazzurro per la presentazione della nuova Inter. Uno per uno, i giocatori hanno salutato i tifosi nella località trentina che ospita il ritiro. Sul palco allestito in piazza San Giacomo sono sfilati i volti nuovi (Belfodil, Campagnaro, Andreolli, Icardi) e i senatori. Non sono mancati i siparietti, il primo dei quali ha visto protagonista Handanovic: "Spero di prendere meno gol dell'anno scorso", ha detto sorridendo lo sloveno. si è tinta di nerazzurro per la presentazione della nuova. Uno per uno, i giocatori hanno salutato i tifosi nella località trentina che ospita il ritiro. Sul palco allestito in piazza San Giacomo sono sfilati i volti nuovi () e i senatori. Non sono mancati i siparietti, il primo dei quali ha visto protagonista: "Spero di prendere meno gol dell'anno scorso", ha detto sorridendo lo sloveno.

Cori per Yuto Nagatomo, grandi applausi anche per Walter Samuel e Diego Milito. Il Principe, fermo da mesi per un grave infortunio, ha ringraziato i tifosi per l'affetto: "Non ci sono parole. Sto molto meglio, mi sto allenando abbastanza bene e spero di tornare il più presto possibile". La sorpresa, come spesso capita in queste occasioni, c'è stata alla fine con il popolo interista che ha ascoltato un messaggio registrato al telefono da Javier Zanetti: "Ciao a tutti, voglio salutare i tifosi e fare in bocca al lupo. Mi mancate tanto, ci vediamo presto", ha detto il capitano nerazzurro.



A surriscaldare l'ambiente, e a chiudere la serata di festa, è stato Esteban Cambiasso: "E' sempre una grande emozione essere qui, niente avrebbe senso senza di voi – ha detto il centrocampista argentino -. Qualcuno a maggio aveva dubbi sul fatto che voi sareste venuti qua oggi, visti i nostri risultati, ma la fede interista è molto più grande di qualsiasi vittoria". Il coro "chi non salta rossonero è" ha scritto la parola fine all'evento. E sabato c'è il bis, con la presentazione di Walter Mazzarri e del suo staff.