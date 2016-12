Fiorentina, Ambrosini si presenta: "Questa avventura mi dà una grande carica" 

- Primo giorno di scuola perda giocatore della. L'ex capitano delsi è presentato di fronte ai giornalisti: "Voglio ringraziare la società per avermi portato qui. Sono emozionato e i compagni mi hanno fatto sentire a casa. Per me è una grande opportunità, mi dà una carica enorme. Voglio aiutare la squadra a crescere, ma non mi va di fare proclemi. Il Milan? Appartiene al passato. Forse indosserò il numero 21".

Non mancano comunque gli accenni alla chiusura del rapporto col Milan: "A una certa età un giocatore deve pretendere chiarezza ma non riconoscenza dalla propria società. Ogni addio ha una storia diversa, non posso paragonarmi agli altri senatori che hanno salutato il Milan. Quando ho salutato i rossoneri dissi che ci sarebbe voluta più attenzione nella decisione nei miei confronti e questo lo penso ancora".

L'anno scorso fu duello fra Milan e Viola fino agli ultimi minuti dell'ultima giornata per un posto in Champions: "Fu un testa a testa molto intenso. Si arrivò all'ultima partita e tutti sappiamo com'è andata a finire. Io mi feci anche espellere a Siena, di più non potevo proprio fare (ride, ndr). Ma per il livello di gioco espresso in tutto il campionato, la Fiorentina meritava la Champions". Una domanda anche su Gomez: "L'ho affrontato e sulle sue qualità non si discute: può spostare gli equilibri".

Il parere sulla nuova squadra è già positivo: "Vogliamo migliorare la classifica dell'anno scorso. Abbiamo un'ossatura molto forte, anche se sono arrivati giocatori che lo scorso anno non c'erano. Ci vuole un po' più di tempo per diventare una squadra in tutto e per tutto. L'Europa potrebbe toglierci un po' di energia. Montella? E' uno molto stimato, non posso che confermare le buone impressioni. Lui e il suo staff curano i dettagli al massimo. Ljajic? No, non mi ha chiesto nulla sul Milan". Chiosa sul numero di maglia: "Magari scelgo il 21 perché il giorno di nascita di mia figlia Angelica".