Juventus, Tevez: "Possiamo lottare per la Champions League"

foto LaPresse 19:33 - Carlos Tevez ha appena indossato la maglia bianconera, ma ha le idee chiare sul potenziale della Juventus nella prossima stagione. "Siamo in grado di lottare per il terzo scudetto consecutivo, e per il sogno di tutti, che è arrivare alla Champions", ha detto l'Apache al ritiro di Chatillon. Poi una battuta su Antonio Conte e sui suoi metodi di lavoro: "Con lui sicuramente correrò di più di quanto ho fatto in Inghilterra...". ha appena indossato la maglia bianconera, ma ha le idee chiare sul potenziale della Juventus nella prossima stagione. "Siamo in grado di lottare per il, e per il sogno di tutti, che è arrivare alla", ha detto l'Apache al ritiro di Chatillon. Poi una battuta sue sui suoi metodi di lavoro: "Con lui sicuramente...".

Tevez è sicuro: la Juve darà battaglia in Europa. "La Champions? Non mi piace scommettere, ma so che lavorerò sodo per ottenerla", ha spiegato l'argentino, che poi ha assicurato massimo impegno e professionalità in bianconero: "Correrò moltissimo qui, l'ho capito subito...". "Sono venuto qui per lavorare duro, non per pensare al peso della 10", ha aggiunto. Poi una promessa ai tifosi bianconeri: "Non mi stanco mai degli autografi, perché la gente mi comunica tanta allegria".