Sporting Lisbona, alcuni tifosi tentano di rapire Bruma

foto LaPresse 15:27 - Bruma, il talentino lusitano dello Sporting, è stato il bersaglio di un tentativo di rapimento da parte di alcuni tifosi, con l'intenzione di dissuadere il giocatore dal firmare per i rivali del Porto. La denuncia è arrivata dal procuratore dell'attaccante, Catiò Balde, che ha riferito: "C'è stato un tentativo di rapimento di Bruma presso l'hotel in cui risiede. Ho fatto denuncia e ho mandato gli avvocati a far annullare il contratto". , il talentino lusitano dello, è stato il bersaglio di unda parte di alcuni tifosi, con l'intenzione di. La denuncia è arrivata dal procuratore dell'attaccante, Catiò Balde, che ha riferito: "C'è stato un tentativo di rapimento di Bruma presso l'hotel in cui risiede. Ho fatto denuncia e ho mandato gli avvocati a".

L'accordo tra Bruma e lo Sporting Lisbona prevede il rinnovo automatico per un'altra stagione, che viene contestato dal giocatore. L'attaccante non si è presentato al ritiro della squadra, nella capitale portoghese e il presidente della Sporting, Bruno de Carvalho, ha dichiarato che andrà in tribunale se l'attaccante dovesse firmare per il Porto.