Paura per Gascoigne: scomparso da tre giorni 

Gazza arrestato per aggressione 18:12 - Non c'è pace per Paul Gascoigne. Dopo esser stato raccolto per strada mentre collassava lunedì scorso, è stato trasportato da un'ambulanza in ospedale prima di esser dimesso il mattino successivo. Da allora però di Gazza non si hanno più notizie: familiari, amici e agenti non sono riusciti a mettersi in contatto con lui. Il suo portavoce ha dichiarato: "Negli ultimi giorni non siamo riusciti a contattare Paul e siamo molto preoccupati".

L'incubo continua per Paul Gascoigne che ha fatto perdere notizie da tre giorni. L'ex calciatore lunedì era finito di nuovo in ospedale in seguito a un collasso per abuso di alcol. Da quando però il giorno seguente è stato dimesso nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui. Familiari e amici di Gazza sono visibilmente preoccupati, come conferma anche il suo portavoce: "Non sappiamo che fine abbia fatto Gazza, sono tre giorni che nessuno riesce a contattarlo e sa dove possa essere". Anche Ronnie Irani, giocatore di crcket amico di Gascoigne che ha contribuito a pagare al calciatore l'ultimo ricovero in una clinica negli Stati Uniti per disintossicarsi, conferma di non averlo sentito nell'ultima settimana e lancia un appello: "Ha subito bisogno dell'aiuto di un esperto" dice. Nel frattempo tutto il mondo del calcio si stringe attorno a Gazza anche se dopo quest'ultime notizie poco rassicuranti si teme che la situazione possa precipitare all'improvviso.