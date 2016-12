Bayern, Ribery: "Pallone d'oro? Ora o mai più"

foto LaPresse

11:18

- Perquella appena trascorsa è stata la stagione più esaltante della sua carriera. Il francese, che colha firmato il 'triplete' Champions, campionato e Coppa di Germania, rivela sulle pagine dell'Equipe il suo grande sogno: "Il Pallone d'oro? Credo di aver fatto tutto quello che serve per vincerlo. Ho disputato una stagione davvero positiva. O lo vinco quest'anno o mai più". Ribery esce dunque allo scoperto candidandosi ufficialmente per il premio individuale più ambito dai calciatori.Nel frattempo, il francese è tornato ad allenarsi col Bayern Monaco del nuovo tecnico: "E' fantastico - spiega Ribery. Con lui tocchiamo molto palla, vuole un gioco che si adatta molto bene al nostro". Il numero 7 del Bayern Monaco, infine, spiega come la sua voglia di vincere sia ancora intatta: "Ho ancora fame di successi - conclude -. Voglio provare a vincere di nuovo tutto".