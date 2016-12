Guardiola contro il Barcellona: "Non sono stati corretti"

- La prima vera conferenza stampa da tecnico delha visto unal vetriolo contro il suo recente passato, il: "Ero a 6mila chilometri di distanza e avevo chiesto al club di lasciarmi in pace. Invece la dirigenza catalana ha utilizzato la malattia diper farmi del male e non lo dimenticherò mai". Il tecnico ha negato qualsiasi dissapore con l'ex vice: "Sono solo parole di cattivo gusto".

In Spagna, soprattutto nell'ambiente prossimo al Barcellona, si era sparsa la voce di tensioni tra Guardiola e Tito Vilanova, ma lo spagnolo ha voluto rispondere con veemenza scontrandosi coi catalani: "Non sono riusciti a lasciarmi in pace nemmeno a 6mila chilometri di distanza. Ero a New York e lì ho incontrato Tito. Quando non ci siamo visti è perché non è stato possibile, ma non da parte mia. Mettere zizzania tra due che sono stati compagni così tanto tempo è di cattivo gusto. Utilizzare la malattia di Vilanova per farmi del male, mi disgusta".

Nel frattempo non si sono fatte attendere le dichiarazioni dell'ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha affidato al proprio profilo Twitter un messaggio in favore del neo tecnico del Bayern: "Guardiola merita solo tutto l'apprezzamento da parte del Barcellona per l'ottimo lavoro svolto, per la sua onestà e i valori che rappresenta".