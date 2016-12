Roma, Totti alla presentazione della nuova maglia: "Questa è l'ultima" 

L'ambiente romanista, già caldo dopo le contestazioni a calciatori e dirigenti il giorno del raduno, non potrà rimanere indiffrente di fronte alle inaspettate dichiarazioni di Francesco Totti: "Questa sarà la mia ultima maglia della Roma che indosso", l'inequivocabile annuncio del numero 10 giallorosso che si appresa a iniziare il ventiduesimo campionato in serie A, tutti con la maglia della Roma. Il contratto del Capitano è in scadenza nel 2014, ma il malumore di Totti è evidente se si pensa alla sua volontà di rinnovare fino al 2016 prima dell'inizio del ritiro di Riscone. Ancora però non c'è stato alcun incontro decisivo per definire i dettagli e i contorni sul promesso accordo. Un silenzio inevitabilmente mal digerito dal capitano giallorosso. Totti lo scorso anno, segnando il gol numero 226 in serie A, ha superato Nordahl al secondo posto della classifica dei marcatori all time, a sole 48 marcatore da Silvio Piola, leader della speciale graduatoria. Un obiettivo che il Capitano dichiarò di voler raggiungere, ovviamente con la maglia della Roma. Ma dopo le odierne dichiarazioni sono molti i dubbi che si addensano sul futuro del 36enne giallorosso.