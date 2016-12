Mazzarri, la conferenza stampa in diretta

LA CONFERENZA STAMPA DI PINZOLO

"Ho fatto tanti dialoghi singoli come mia abitudine ma devo ancora parlare ancora con 4-5 calciatori. Prima di fare il discorso collettivo alla squadra voglio conoscere i ragazzi singolarmente. I dialoghi sono stati sopra le migliori aspettative, ho avuto la sensazione di avere a che fare con professionisti seri che vogliono rifarsi dopo l'ultima annata. Ci vogliono motivazioni forti. Qui c'è voglia di riscatto"."Non mi sono posto mai questo quesito. Per ora fa gioco dire così, parlando con i ragazzi però ho la sensazione che si sia esagerato nel passato a dire determinate cose. I giocatori mi daranno tutto, così come successo in passato con altri gruppi che ho allenato"."Se ci sarà la possibilità sarò contento. Ieri i tifosi mi hanno chiesto dello scudetto. Ci vuole calma, devo essere equilibrato e serio. Parlo con cognizione di causa. La rosa dell'anno scorso era arrivata nona. Ora non so quale sarà il rendimento massimale della squadra. Voglio vedere l'Inter che non soccombe contro gli avversari. Deve fare calcio propositivo, deve piacere alla gente. Dobbiamo avere un'anima e un'identità. Dove possiamo arrivare, poi lo vedremo"."Devo valutare certe situazioni, alcuni giocatori che sono mancati per infortuni ora si stanno allenando. Dobbiamo far sì che non ci siano troppi infortuni come l'anno scorso. Comunque io voglio vedere tutti. Abbiamo evitato di fare il Trofeo Tim per avere a disposizione 15 giorni e ottenere le risposte tattiche e tecniche per valutare al meglio il gruppo"."Mi devo ripetere? La griglia del campionato si può già fare guardando classifica dell'anno scorso e i rinforzi già arrivati. Ma io devo fare capire alla squadra che noi possiamo vincere con chiunque. Penso sempre a giocare per i 3 punti. Non faccio proclami, non sarei serio"."Questa è una barzelletta, i dati sono altri, non devo dire niente. Ho parlato con i fatti e questi sono sotto gli occhi di tutti. Ho preso la squadra al sestultimo posto e sapete dove siamo arrivati, Europa League, Champions, Coppa Italia. I giocatori giovani sono diventati top player. Cavani era di media fascia: storcevano il naso perché avevamo dato via Quagliarella... Nella storia del Napoli solo l'era Maradona è stata migliore della mia. E' stato un miracolo sportivo. E Benitez potrà fare ancora meglio"."Il bel gioco, i tempi giusti, automatici, li vedremo un po' più tardi. Ma già vedrete segnali subito. Ho da due giorni in mano la squadra, solo oggi il primo vero allenamento"."Di Cassano non parlo più. Non ci tornate più sopra, ho già detto quello che penso e stop. Elogi per me? Sono i dati, i risultati che devono parlare. Basta guardare quelli. Si valuta con quelli. Su 500 giocatori che ho allenato il 99% la pensa come Zanetti. E questo mi riempie di grande orgoglio"."Queste sono cose di mercato. La soddisfazione è vedere Zuniga, arrivato dal Siena, fischiato dai tifosi del Napoli agli inizi, è ora uno dei migliori esterni dei campionati europei. La Juve? Non posso dire la mia o controllare... sono cose di mercato"."Le potenzialità ci sono, abbiamo investito su di loro proprio per questo. La pressione che c'è qui non è quella di Genova o Parma... si vedrà in questa situazione se sono in grado di affrontare il grande salto. Chiedo solo pazienza nei loro confronti"."A livello numerico manca forse uno sugli esterni. Lavorerò intanto sul 3-5-1-1 come ho fatto oggi, ma poi tutti gli sviluppi davanti alla difesa a tre sanno naturali. 3-4-2-1, 3-4-3... nel calcio moderno c'è tanto studio e bisogna adattarsi"."I giocatori sono 22 e i ruoli sono coperti. Per fare il campionato la rosa è più che sufficiente. Ripeto che sull'esterno una persona in più ci farebbe più comodo. Sulla carta siamo già ben attrezzati":"Con quelle qualità e quelle caratteristiche deve essere sfruttato più avanti. Devo poter esprimere le proprie qualità nelle zone più difficili e nevralgiche del campo. Deve giocare sull'inserimento"."Sui nomi faccio confuzione e mi viene di chiamarlo Nakamura come il giocatore che avevo alla Reggina. Lo stimo, mi piace, ma devo valutarlo meglio per dare un giudizio definitvo".