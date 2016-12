foto LaPresse

10:58

- Primo giorno di raduno 2013 anche per l'italo-argentino,. L'attaccante ha raggiunto i compagni della Roma a Trigoria con due giorni di ritardo sul programma, dopo il prolungamento delle sue vacanze a Chicago con la fidanzata. Nessuna contestazione al suo arrivo al centro sportivo, ma la sua permanenza aresta comunque molto difficile anche in luce dell'ultima bravata. In mattina il primo allenamento.