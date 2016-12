Copa Libertadores: Ronaldinho trascina l'Atletico Mineiro in finale

foto LaPresse 10:10 - Ronaldinho ha trascinato l'Atletico Mineiro in finale di Copa Libertadores, la prima della storia per i bianconeri. Il Guacho, che all'andata aveva deluso, si è riscatto contro il Newell's Old Boys. I padroni di casa hanno rimontato il 2-0 della settimana scorsa e hanno vinto 5-2 ai rigori con il penalty decisivo del Gaucho e l'errore di M. Rodriguez. Dinho autore anche dell'assist per il gol di Bernard al 3'. Ora affronteranno l'Olimpia Assuncion. ha trascinato l'in finale di, la prima della storia per i bianconeri. Il Guacho, che all'andata aveva deluso, si è riscatto contro il. I padroni di casa hanno rimontato il 2-0 della settimana scorsa e hanno vinto 5-2 ai rigori con il penalty decisivo del Gaucho e l'errore di M. Rodriguez. Dinho autore anche dell'assist per il gol di Bernard al 3'. Ora affronteranno l'Olimpia Assuncion.

Spettacolo a Belo Horizonte dove i bianconeri sono stati caricati dal pubblico di casa che non ha mai smesso di incitarli. L'Atletico Mineiro è partito alla grande e al 3' ha trovato subito la via del gol. Passaggio illuminante dell'ex Milan per Bernard che di diagonale ha messo dentro l'1-0 e boato dei tifosi. Tifosi che sono esplosi al 95' quando in pieno recupero Guilherme, appena entrato, ha trovato la perla con un tiro dal limite che ha portato la gara ai rigori. Lì Ronaldinho non ha fallito, mentre lo hanno fatto in fila gli avversari Casco, Cruzado e Maxi Rodriguez, ex Liverpool. Stadio in delirio per la prima finale di Copa della storia.