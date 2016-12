Barcellona, il mercato è un fallimento 

- La recentedi Daviddelall'Atletico Madrid ha scatenato molte. Acquistato tre anni fa dal Valencia per, El Guaje è stato. Unanotevole, ma non l'unica nella storia recente catalana. Basti pensare asolo un anno dopo al Milan perfacendo registrare una

I casi Ibra e Villa sono però solo i più recenti ed eclatanti. Molti sono poi i giocatori che sono stati persi a costo zero nonostante i soldi investiti per acquistarli. Basterebbe ricordare Thierry Henry, comprato a 27 milioni dall'Arsenal e poi lasciato libero di trasferirsi in Mls, o ancora Gabriel Milito (19), Alexander Hleb (16), Seydou Keita (14) e Eidur Gudjohnsen (12). Una menzione speciale va riservata a Keirrison de Souza, per il quale il Barca ha pagato 14 milioni di euro, che non ha mai avuto modo di giocare con la maglia blaugrana.

Sul versante opposto, anche se in misura minore, vanno poi ricordate le cessioni che hanno prodotto una plusvalenza per le casse del club catalano. La più redditizia è sicuramente quella fatta con Yaya Touré, che ha prodotto una plusvalenza di ben 15 milioni di euro (comprato a 9 milioni dal Monaco e ceduto per 24 al Manchester City). C'è poi Mark Van Bommel, arrivato al Barcellona a costo zero e venduto per 7 milioni di utile. La lista è completata Oleguer (4,5), Jeffren Suarez (3,75), Sergio Garcia (3), Fernando Navarro (1,5) e Thiago Motta (1).