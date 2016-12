Psg, Leonardo si è dimesso dal ruolo di ds

foto LaPresse 23:19 - Leonardo ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di ds che rivestiva al Paris Saint Germain: dopo che la Commissione Disciplinare della Lega calcio francese gli ha aumentato la sanzione per la spinta all'arbitro Alexandre Castro nel post partita PSG-Valenciennes dello scorso 5 maggio, il direttore sportivo del club transalpino, ha deciso di lasciare il club della capitale. "Calciomercato" su Premium Calcio lo aveva anticipato settimana scorsa. che rivestiva al Paris Saint Germain: dopo che la Commissione Disciplinare della Lega calcio francese gli ha aumentatonel post partita PSG-Valenciennes dello scorso 5 maggio, il direttore sportivo del club transalpino, ha deciso di lasciare il club della capitale.

Leonardo rimarrà comunque in carica come ds fino alla fine della sessione estiva di calciomercato, in tempo per apporre la firma sul contratto di Edinson Cavani. La reazione della società nell'apprendere la decisione del suo direttore sportivo: "Il Paris Saint Germain ha preso conoscenza oggi della decisione di Leonardo di lasciare la sua funzione di direttore sportivo del club alla fine del periodo dei trasferimenti. La direzione del club si rammarica per questa decisione, ma la rispetta. Esprime il suo apprezzamento per il lavoro straordinario a Parigi per costruire un importante club europeo".