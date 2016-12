Calcioscommesse: deferite Lazio, Genoa e Lecce

foto LaPresse Correlati Mauri rischia 4 anni, la Lazio 5 punti 19:28 - Il procuratore della Figc Stefano Palazzi ha chiuso l'inchiesta sul filone cremonese del Calcioscommesse riguardante le partite Lazio-Genoa del 14 maggio 2011 e Lecce-Lazio del 22 maggio 2011. Formalizzati i deferimenti, che riguardano Lazio, Genoa e Lecce, accusati di responsabilità oggettiva, e otto tesserati. Tra di loro compaiono anche Stefano Mauri e Omar Milanetto. - Il procuratore della Figcha chiuso l'inchiesta sul filone cremonese del Calcioscommesse riguardante le partitedel 14 maggio 2011 edel 22 maggio 2011. Formalizzati i deferimenti, che riguardano, accusati di responsabilità oggettiva, e otto tesserati. Tra di loro compaiono anche

Nel dettaglio Palazzi ha deferito alla Disciplianare Stefano Mauri, Omar Milanetto, Mario Cassano, Carlo Gervasoni, Alessandro Zamperini, Massimiliano Benassi, Stefano Ferrario e Antonio Rosati. A Mauri e Zamperini la Procura contesta anche la violazione dell'art.1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di Giustizia Sportiva.