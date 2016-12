Rissa e razzismo, arrestato il padre di John Terry

foto LaPresse 23:28 - Nuovi guai per il padre di John Terry, già sorpreso nel 2009 a spacciare cocaina e nel 2010 finito nuovamente sui tabloid dopo essere stato picchiato da alcuni tifosi del Tottenham in una stazione della metropolitana. Ted Terry questa volta è stato infatti arrestato a Londra dopo una violenta rissa in strada. Pesanti le accuse a suo carico: aggressione razziale aggravata e istigazione alla paura razziale. - Nuovi guai per il padre di, già sorpreso nel 2009 ae nel 2010 finito nuovamente sui tabloid dopo essere statoin una stazione della metropolitana.questa volta è stato infatti arrestato a Londra dopo una violenta. Pesanti le accuse a suo carico:aggravata e

Il padre della stella del Chelsea è già stato liberato su cauzione ed è comparso davanti al magistrato il 23 luglio per rispondere di quanto accaduto. L'uomo avrebbe agito insieme ad altre due persone, Tudor Musteata e Stephen Niland. Dopo l'audizione, la polizia ha confermato le accuse, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul pestaggio. Ted Terry avrebbe agito spinto da intenti razzisti, ma ancora non è chiara la dinamica dei fatti.



L'unica cosa certa, per ora, è che a Londra l'accusa a suo carico ora viene accostata a quanto successo in campo al figlio nell'ottobre del 2001 durante Chelsea-Queens Park Rangers. In quell'occasione John Terry fu squalificato per quattro giornate per insulti razzisti ad Anton Ferdinand.