Calcioscommesse: Mauri verso la stangata, 4 anni di squalifica 

- Mentre si attende la sentenza da parte della commissione disciplinare filone Bari bis sul, attesa che riguarda soprattutto i 4 anni di squalifica chiesti dalla procura per il portiere del Torino,, secondo indiscrezioni nella giornata giovedì arriveranno sul tavolo della Figc i deferimenti sul filone cremonese del Calcioscommesse che riguardanodel campionato 2011.Tra i giocatori deferiti il nome eccellente è quello di. Pesante sarebbe la richiesta da parte del procuratore: 4 anni di squalifica per doppio illecito sportivo. Se questa fosse la richiesta, il capitano dellanon potrebbe ricorrere all' articolo 23 della giustizia sportiva, quello del patteggiamento. Richieste pesanti anche per la Lazio che per doppia responsabilità oggettiva rischia 5 punti di penalizzazione. Questa sanzione sarebbe appunto il frutto delle due partita aggiustate (-2 per ciascuna gara), cui va aggiunto un punto per la recidività del reato.