Bomber al mare: vacanze "pesanti"...

foto LaPresse 18:01 - Di solito hanno tabelle da seguire e dalle quali sono o dovrebbero essere ossessivamente seguiti durante le loro vacanze. Il periodo più temuto da allenatori e società. Borse, valige, viaggi per scappare da ciò che è solito, dagli allenamenti, dalle partite, dalle interviste anche se non da telecamere amatoriali. - Di solito hannoe dalle quali sono o dovrebbero essere ossessivamente seguiti durante le loro vacanze. Il periodo più temuto da allenatori e società. Borse, valige, viaggi per scappare da ciò che è solito, dagli allenamenti, dalle partite, dalle interviste anche se non da telecamere amatoriali.

Nulla osta a che oggi si veda in televisione il compleanno di Alberto Aquilani festeggiato l'altro ieri ad Ibiza con la compagna attrice Michela Quattrociocche, con gli amici Cerci e Abate. Certo lontana è la loro immagine da quelle di chi già suda e lavora ma si sa che praticamente ogni anno gli impegni della nazionale stravolgono calendari e dunque abitudini.



L' importante è farsi trovare pronti quando si va i campo. E' una massima che i calciatori spendono spesso durante la stagione e che a maggior ragione dovrebbe valere già al rientro dalle vacanze quando le famose tabelle emettono la loro inequivocabile sentenza. Già e allora c'è chi le segue e magari ci va pure oltre, come ad esempio l' ex interista Snejder che dal Gaatasaray non si sarà sentito chiedere di giocare anche a calcio tennis sulla spiaggia, c'è e c'è sempre stato anche in passato chi diciamo le trascura un pò interpretandole a modo suo per non dire che le trascura del tutto e magari stempera tutto con una battuta.



Non c'è forse notizia nel sovrappeso di Cassano nel giorno della presentazione al Parma c'è ed è più circostanziata per Tevez ufficiosamente con sei chili in più quando ha vestito per i fotografi la maglia numero dieci della Juve. Certo loro possono sempre dire che avendo cambiato improvvisamente squadra di tabelle proprio non ne avevano.

Gianni Balzarini