Gascoigne in ospedale: raccolto ubriaco dai tifosi

"Non voglio finire come Best" 13:36 - Paul Gascoigne è stato ricoverato in ospedale nella notte tra lunedì e martedì: lo hanno soccorso alcuni tifosi fuori da un hotel in centro a Londra dopo averlo visto ubriaco e barcollante. Un passante ha raccontato di averlo scambiato, da lontano, per un anziano vedendolo con un paio di stampelle e un bastone. Non più tardi di qualche giorno fa, l'ex giocatore inglese fu arrestato per molestie alla ex moglie e aggressione a una guardia di sicurezza. è stato ricoverato in ospedale nella notte tra lunedì e martedì: lo hanno soccorso alcuni tifosi fuori da un hotel in centro a Londra dopo averlo visto ubriaco e barcollante. Un passante ha raccontato di averlo scambiato, da lontano, per un anziano vedendolo con un paio di stampelle e un bastone. Non più tardi di qualche giorno fa,

"Piangeva e aveva in tasca due bottiglie di gin" Paul Gascoigne non vuole proprio saperne, insomma, di stare lontano dai guai. Gazza è stato trovato completamente ubriaco, vicino al collasso, davanti al Royal National Hotel ed è stato così subito trasportato all'University College Hotel di Londra. A nulla, dunque, sembrano essere servite le riunioni degli Alcolisti Anonimi a cui aveva partecipato negli scorsi mesi l'inglese. Dopo l'ultimo intervento all'anca di tre settimane fa, Gascoigne avrebbe ricominciato a bere. Il tabloid inglese Sun ha raccolto le testimonianze dei passanti che hanno visto l'ex della Lazio ubriaco a terra: "Era davvero in uno stato pietoso - spiega un testimone - continuava a vagare dentro e fuori dall’hotel, supplicando le persone di offrirgli da bere e rovesciando piante e vasi, poi è stramazzato per terra e dalle tasche gli sono cadute centinaia di sterline in banconote e due bottiglie di gin, di cui una vuota. Sembrava stesse per vomitare e continuava a piangere e a chiedere che lo portassero dalla sua ex moglie Sheryl. E’ stato un vero choc vederlo in simili condizioni".