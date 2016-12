Milan, Berlusconi apre agli acquisti: "Ci rinforzeremo" 

- La carica dinel primo giorno del raduno del Milan. Il presidente rossonero ha parlato con la squadra, poi ha lanciato segnali positivi ai tifosi. Il patron, a Milan Channel,, senza fare nomi: "Già così possiamo vincere, ma non escludo l'arrivo di qualcuno". Lontana la cessione del club: "Per me il Milan è una questione di cuore. Se mai dovessi vendere una mia società, il Milan sarebbe l’ultima".

Berlusconi si paragona a Balotelli, due milanisti dalla nascita: "Quando da piccoli si vede una squadra per le prime volte, ci si affeziona, si vede ciò che di meglio si pensa di poter esprimere. C'è un trasferimento di sè stessi in quelli che sono gli eroi di quella squadra nel campo. Nel calcio è difficile cambiare casacca dal punto di vista del tifo. Io sono nato di fianco a mio padre, ho visto il Milan da piccolo. Sarebbe un sacrilegio per me cambiare squadra, peggio che cambiare religione. Mario è cresciuto da milanista ed è rimasto milanista: ci fa piacere".

Anche Stephan El Shaarawy è rossonero e vuole rimanere tale: "Ci ha colpito l'attaccamento al Milan, che era la sua squadra del cuore. Ha dichiarato che non voleva giocare in nessuna altra squadra al mondo. Abbiamo preso atto di questa sua volontà e siamo felici sia rimasto con noi".

Il presidente frena sulla cessione di Robinho: "Ho manifestato a Robinho la nostra soddisfazione se lui dovesse rimanere al Milan. Lui non vuole cambiare squadra, ha un po di nostalgia per la sua città, la sua famiglia, i suoi amici e per il Santos. L'unica direzione possibile è questa. Se dovesse accadere che lui torni al Santos, questa sarebbe l'unica possibilità che ci vedrebbe rinunciare a lui".

Infine c'è stato un colloquio con Allegri, ma il numero uno del Milan non si sbottona: "Sono segreti assoluti fra presidente e allenatore".