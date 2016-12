Brescia, il vice allenatore Gallo esonerato dagli ultras

foto LaPresse 17:42 - Fabio Gallo, scelto come vice dal neo tecnico Marco Giampaolo è stato di fatto esonerato dagli ultras del Brescia. La sua presenza in città non è gradita ai sostenitori più caldi delle Rondinelle, visto che ha indossato la maglia dell'Atalanta, dal 95 al 2001, dopo avere militato per tre anni nel Brescia. I tifosi, in particolare, non gli perdonerebbero alcune sue presunte dichiarazioni contro il Brescia durante la sua esperienza in nerazzurro. , scelto come vice dal neo tecnicoè stato di fatto. La sua presenza in città non è gradita ai sostenitori più caldi delle Rondinelle, visto che ha indossato la maglia dell'Atalanta, dal 95 al 2001, dopo avere militato per tre anni nel Brescia. I tifosi, in particolare,durante la sua esperienza in nerazzurro.

Ed ecco quindi che, sotto gli occhi della Digos, domenica mattina i capi della tifoseria bresciana hanno incontrato l'ex atalantino. A questo punto l'ex centrocampista, per non creare problemi alla società e a Giampaolo, potrebbe decidere di non firmare il contratto con il club di Corioni. Sul sito ufficiale del club, il nome di Gallo compare nello staff tecnico nel ruolo di allenatore in seconda e il presidente sembra intenzionato a ribadirgli la fiducia nonostante il malumore di una parte di tifosi: l'ultimo capitolo di questa strana vicenda sarà scritto nelle prossime ore.