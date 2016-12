Juventus, Conte manda spie nei ritiri delle big d'Europa 

foto LaPresse 11:21 - La Juventus si è ulteriormente rafforzata sul mercato e l'obiettivo dichiarato per la prossima stagione è quello di puntare all'Europa. Per raggiungere il traguardo Conte non vuole lasciare nulla al caso, neanche il minimo dettaglio. E così il tecnico bianconero ha mandato i suoi uomini più fidati nei ritiri di Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e Real Madrid per seguire gli allenamenti e carpire i segreti delle squadre più forti. - Lasi è ulteriormente rafforzata sul mercato e l'obiettivo dichiarato per la prossima stagione è quello di puntare all'. Per raggiungere il traguardonon vuole lasciare nulla al caso, neanche il minimo dettaglio. E così il tecnico bianconeroper seguire gli allenamenti e carpire i segreti delle squadre più forti.

Conte infatti considera le quattro squadre le principali favorite nella corsa alla Champions League e per questo vuole sapere quante più informazioni possibili su di loro. Al termine di queste spedizioni esplorative, il tecnico bianconero avrà a disposizione una relazione completa sulle formazioni. Perchè è dagli allenamenti dei ritiri che si catturano le notizie più interessanti: uno schema su punizione, un cambiamento di ruolo, come si comportano nei calci piazzati, tutti dettagli che per un allenatore sono fondamentali. Tutti sanno come gioca una di queste squadre ma certi particolari si possono comprendere solo seguendo i primi allenamenti stagionali. La corsa della Juve alla Champions inizia da qui.