Usain Bolt giocherà col Manchester United

foto LaPresse Correlati Bolt è un fulmine a parigi

12:48

giocherà col. Sarà solo per una partita, un'amichevole estiva che si disputerà il 9 agosto prossimo contro il, ma il campione olimpico dei 100 e 200 metri potrà coronare il suo sogno di scendere in campo all', indossando la maglia dei Red Devils. A riportare la notizia è il Sun, che racconta come Bolt avesse già tentato in passato di convincere Alex Ferguson a concedergli una chance: "Mi faccia giocare, so che potrei fare la differenza. Sarei il più veloce della squadra, anche se non il più forte", l'appello accorato del 26enne campione giamaicano.Alla fine, grazie all'intercessione di, che vorrebbe il recordman olimpico come testimonial per l'anniversario dei suoi dieci anni al Manchester United, Sir Alex si era convinto a concedere un'opportunità al velocista, ma l'addio dello storico manager dei Red Devils sembrava aver fatto naufragare le speranze di Bolt. Il caparbio Rio, spiega il tabloid inglese, avrebbe però convinto anche il nuovo tecnico dello United,A questo punto si attende per la prossima settimana l'annuncio ufficiale da parte del club di Manchester. Dopodiché Bolt dovrà sostenere una serie di allenamenti specifici, prima di poter diventare, almeno per una sera, un vero calciatore.