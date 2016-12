Milan, Adriano Galliani: "Balotelli è il nostro simbolo"

- Ildel futuro è basato sue senza una partenza in attacco, non ci sarà posto per. Così ha specificato: "Non ho mai pensato a una clausola rescissoria per Mario, così possiamo decidere noi se e quando venderlo. E' il simbolo del Milan. El Shaarawy? Abbiamo ricevuto un'offerta con un super ingaggio per lui ma ci ha chiesto di restare.? Vuole il Santos".

L'amministratore delegato del Milan è intervenuto a Camaiore dove veniva ricordato il giornalista di Milan Channel,, recentemente scomparso. Per l'occasione ha toccato diversi temi d'attualità, non solo di mercato. "I tifosi rossoneri devono alzare la cresta - ha detto Galliani -. La Uefa misura le squadre in base agli ultimi cinque anni e in quel periodo siamo la squadra che ha fatto più punti. Quando ci è andata male, siamo arrivati terzi. Non come Juventus e Inter..."

Impossibile però non parlare di mercato a partire da Mario Balotelli: "Se ci fosse una clausola rescissoria - spiega - se ne potrebbe andare, se non c'è decide il Milan se e quando. Nessuno in rossonero ha mai chiesto un intervento di questo tipo. Mario è un fenomento, è il simbolo del Milan riconosciuto nel mondo. Solo qua da noi però sta facendo il titolare e sta facendo capire coi gol perché è così importante: 12 in 13 partite". Al suo fianco c'è El Shaarawy e potrebbe presto arrivare Adem Ljajic per un attacco giovanissimo: "Per Stephan è arrivata un'offerta importante con un super ingaggio per lui. Il ragazzo ha chiesto di restare e l'abbiamo accontentato. Ljajic? Non lo stiamo trattando, però potrebbe diventare un obiettivo. Prima però dobbiamo cedere qualcuno perché al momento siamo coperti in attacco". Tradotto, deve partire Robinho: "Lui vuole tornare a casa, al Santos. Se troveremo un accordo, prenderemo il sostituto".