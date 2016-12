Lecce, mezza città non vuole Fabrizio Miccoli

foto LaPresse Correlati Mea culpa di Miccoli: "Non sono un mafioso" 19:02 - Dopo l'entusiasmo delle prime ore, a Lecce l'idea di ingaggiare Fabrizio Miccoli ha cominciato a far storcere il naso a qualcuno. Sul bomber salentino pesano infatti le ingiurie su Giovanni Falcone e le foto accanto ai boss di Cosa Nostra e mezza città si è schierata contro l'acquisto dell'ex attaccante del Palermo. E sui social network esplode la polemica. "Non ci sentiamo rappresentati da Miccoli", scrivono alcuni tifosi. - Dopo l'entusiasmo delle prime ore, al'idea di ingaggiareha cominciato a far storcere il naso a qualcuno. Sul bomber salentino pesano infatti le ingiurie sue le foto accanto ai boss di Cosa Nostra e mezza città si è. E sui social network esplode la polemica. "Non ci sentiamo rappresentati da Miccoli", scrivono alcuni tifosi.

A complicare l'affare, poi, ci sarebbe anche il discorso economico. Miccoli, stando a indiscrezioni, avrebbe chiesto molto e l'offerta del presidente Savino Tesoro sarebbe decisamente inferiore rispetto a quelle presentata da altre società di Serie A e da alcuni club stranieri. Miccoli, insomma, sembra ancora troppo lontano dal Lecce. Un parte consistente della piazza non ha gradito l'idea di ingaggiarlo, anche se il bomber sarebbe una pedina fondamentale per tornare in Serie A.



Le ostilità maggiori sull'operazione sono emerse soprattutto sui siti e sui forum dei tifosi del Lecce, a cui non sono piaciute le ultime vicende giudiziarie dell'attaccante. Del resto le parole dell'ex sottosegretario dell'Interno Alfredo Mantovano pesano come un macigno sul futuro calcistico di Miccoli in Italia: "Per quanto mi riguarda non dovrebbe più mettere piede su nessun campo di calcio. E' indagato per riciclaggio ed estorsione in concorso con un’associazione di stampo mafioso. E questo è un dato di fatto. La sua frequentazione con ambienti mafiosi è stata costante e consapevole. Vederlo in campo avrebbe un grave effetto diseducativo".



Il caso Miccoli, del resto, agita anche il consiglio comunale di Lecce, diviso sulla questione, e le autorità locali. "Veder giocare Miccoli a Lecce è sempre stato il sogno di tutti noi tifosi - spiega Antonio Rotundo, consigliere comunale del Pd -. Ora, questa recente vicenda giudiziaria che lo coinvolge ci fa capire che separare i due aspetti non sia poi così facile. Credo spetti alla società valutare e decidere cosa sia meglio fare". Diversa la posizione invece di Alfredo Prete, presidente della Camera di commercio e della Confcommercio di Lecce: "Ha chiesto pubblicamente scusa per le sue parole su Giovanni Falcone e ha detto di voler dimostrare il suo pentimento con gesti concreti. Questo vuol dire che si è reso conto di aver sbagliato. In fin dei conti, chi siamo noi per giudicare se nemmeno conosciamo le prove in possesso della magistratura?".