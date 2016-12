Inter, Icardi: "Mazzarri mi ha promesso che sarò importante"

- "Mazzarri mi ha promesso che sarò importante e io spero di non deluderlo". Il nuovo acquisto dell'Interha voglia di iniziare la nuova avventura con la maglia nerazzurra. Avventura che inizierà con la: "E' una sfida importante in una squadra come l'Inter, ma non mi spaventa. Voglio fare tanti gol e cercare di lottare per vincere lo scudetto". Fare bene all'Inter per conquistare l': "Il Mondiale sarebbe il massimo"

Intervistato da Canarias 7 l'ex Sampdoria non è sotto pressione per il grande salto: "Non mi aspettavo che tutto avvenisse così rapidamente. In soli due anni mi ritrovo in una grande squadra del calcio mondiale come l'Inter. Ho solo 20 anni, ma lasciare casa mia così giovane mi ha aiutato tanto. Non c'è nessuna pressione per la cifra che l'Inter ha speso per me, io so soltanto che lunedì devo essere lì a Milano e non vedo l'ora di iniziare a lavorare".

Icardi ha sempre voluto solo e soltanto il nerazzurro: "Prima di firmare con l'Inter c'erano tante squadre su di me, ma non era così impotante. Ora voglio impormi all'Inter nei prossimi cinque anni, anche perché il campionato italiano è più equilibrato rispetto a quello spagnolo, in cui ci sono Barcellona e Real Madrid che dominano".