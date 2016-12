Il Bayern Monaco multa Goetze per la maglietta sbagliata

foto LaPresse 11:58 - Mario Goetze pagherà cara la gaffe commessa nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore del Bayern Monaco. L'ex Borussia Dortmund si era presentato all'evento indossando una t-shirt con un vistoso logo della Nike, produttore di abbigliamento sportivo e principale concorrente dell'Adidas, partner storico del club bavarese, nel quale ha anche una partecipazione del 9,4%. Secondo la Bild Goetze, 21 anni, dovrà pagare una pesante multa. pagherà cara la gaffe commessa nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore del. L'ex Borussia Dortmund si era presentato all'evento indossando una t-shirt con un vistoso logo della, produttore di abbigliamento sportivo e principale concorrente dell', partner storico del club bavarese, nel quale ha anche una partecipazione del 9,4%. Secondo la Bild, 21 anni, dovrà pagare una pesante multa.

La notizia è stata confermata dal direttore della comunicazione del Bayern, Markus Hoerwick, che non ha rivelato però a quanto ammonterà la sanzione. Si sa solo che si tratta di qualche decina di migliaia di euro e che l'intera cifra sarà devoluta in beneficenza. Oltre a Goetze (passato nel mercato estivo dal Borussia Dortmund al Bayern per 37 milioni di euro) per lo stesso motivo pagheranno una multa anche Jan Kirchoff e Mario Gomez.