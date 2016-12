Gascoigne arrestato per aggressione

foto LaPresse Correlati "Non voglio finire come George Best"

11:27

- Ancora guai per: 12 ore in cella dopo l'aggressione all'ex compagnae a una guardia di sicurezza (afferrata per la gola) in presunto stato di ubriachezza. E' successo in una stazione ferroviaria giovedì scorso a. L'ex giocatore diè stato rilasciato su cauzione. Non è la prima volta che Gascoigne finisce dietro le sbarre: nel 2010 venne arrestato per possesso di droga, l'anno prima per ubriachezza molesta.