Coverciano, Inzaghi, Crespo e Materazzi nuovi allenatori

foto LaPresse 21:50 - Incredibile a Coverciano: fra i promossi del master per allenatore di prima categoria non figura il nome di Stramaccioni. Il motivo per cui Strama non ha conseguito il patentino per poter allenare in Serie A sono le troppe assenze collezionate nel corso dell'anno, causa le lunghe trasferte in Europa League con l'Inter. Stramaccioni ha già presentato ricorso alla Figc, che comunque gli consentirà di sostenere l'esame nella sessione speciale. : fra i promossi del master per allenatore di prima categoria non figura il nome di. Il motivo per cui Strama non ha conseguito il patentino per poter allenare in Serie A sononel corso dell'anno, causa le lunghe trasferte in Europa League con l'Inter. Stramaccioni ha già presentato, che comunque gli consentirà di sostenere

Antonio Benarrivo, Hernan Crespo, Giovanni Galli, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi,Marco Materazzi, Massimo Oddo, Gianluca Zambrotta sono stati promossi Allenatori professionisti di prima categoria-UEFA Pro al Master per l'abilitazione, svoltosi presso il Centro tecnico di Coverciano. Gli esami e la discussione delle tesi hanno chiuso il corso indetto dal Settore Tecnico della Federcalcio ed organizzato dalla Scuola Allenatori.La Commissione d'esame ha valutato particolarmente brillanti le prove di Crespo,Grosso, Oddo, Zambrotta e Andrea Sottil. Durante le tre sessioni del Master i corsisti hanno sostenuto stage formativi presso la Fiorentina, Inter e Parma, dove hanno incontrato gli staff tecnici e assistito agli allenamenti delle varie squadre. Hanno altresì partecipato a Nyon (Svizzera) ad un seminario promosso dalla Uefa ed al quale erano stati invitati anche i partecipanti ai corsi analoghi organizzati in Francia, Spagna e Ungheria. Fra i numerosi docenti che si sono alternati in cattedra a Coverciano, da segnalare le lezioni tenute dal commissario tecnico della Nazionale, Cesare Prandelli, dagli allenatori del Milan, Massimiliano Allegri e dello Zenit San Pietroburgo, Luciano Spalletti. Ettore Messina, ex allenatore della Nazionale di basket, attualmente sulla panchina del Cska Mosca, ha parlato della gestione del gruppo.