Galliani: "Lunedì anche Berlusconi al fianco di Allegri" 

Galliani, però, si è soffermato soprattutto a parlare di chi arriva e di chi parte. Cominciando da Poli: "Giovedì sera ho cenato con Poli, è un grande tifoso del Milan. Sta facendo le visite mediche questa mattina. Lunedì sarà presente, si allenerà con noi, ma non sarà ufficializzato finché la Samp non trova un accordo con la contropartita tecnica". Se partisse Robinho potrebbe arrivare Honda? "Honda lo vedo trequartista, al posto di Robinho arriva un attaccante. Abbiamo mandato al Santos le nostre condizioni con un po' di sconto. Siamo scesi sotto i dieci milioni, vediamo prima del 15 quando chiude il mercato in Brasile".

Ci sono altri giocatori il cui futuro è da definire: "La squadra sarà questa, abbiamo tre portieri, nove difensori, 8 centrocampisti e 5 attaccanti. Abbiamo una squadra competitiva. Con Zapata abbiamo fatto un investimento importante, Emanuelson potrebbe restare. Parleremo con lui e l'allenatore. Comunque c'è ancora tanto tempo, il mercato è iniziato il primo luglio".

Le stelle, però, restano El Shaarawy e Balotelli, che ha chiesto rinforzi. "Stephan è contento, non dico cosa ci siamo detti perché era un colloquio privato, ma è stato un incontro costruttivo. Mario lo sento spesso. Noi pensiamo di avere una buona squadra. Stiamo cercando di ringiovanire sempre di più. I quattro giocatori che sono arrivati sono più giovani di quelli che hanno sostituito. Stiamo diventando una delle squadre più giovani d'Europa. La linea è questa, simile a quella dell'Arsenal. Anche l'attaccante che potrebbe sostituire Robinho sarà giovane. Certamente non arriverà un attaccante di 32-33 anni", ha spiegato.

Sarà abbastanza per strappare lo scudetto alla Juventus? "Non partiamo con nessuna sudditanza, ricordo che nel 2013 siamo la squadra che ha fatto più punti. Numericamente siamo a posto, se dovesse partire qualcuno, allora verrà acquistato qualcuno. Siamo perfetti come numero e per me anche come qualità".