Balotelli: "Milan, servono rinforzi. Io voglio Ibrahimovic"

non fa tanti giri di parole. Intervistato da Alessio Conti in esclusiva per Sportmediaset l'attaccante delha mandato dei messaggi forti e chiari allae ad: "Siamo forti, ma per competere a livello europeo servono dei rinforzi. Io vorrei Ibrahimovic. Sul nuovo cambio di modulo? Vorrei fare la punta centrale, anzi voglio farla"."Gli avevo detto di venire al Milan, non mi ha ascoltato".

Ma Supermario non teme comunque i bianconeri neanche dopo l'arrivo dell'Apache: "Non ho paura della Juve: ho rispetto di tutti ma paura nessuna. Tevez è un amico, gli avevo detto di venire al Milan, però non mi ha ascoltato ed è andato alla Juve: se capiterà, in campo lo prenderò in giro". Come detto l'attaccante rossonero e della Nazionale chiede un rinforzo su tutti: "Non si può dire. Se lo dico magari me lo comprano? Ibrahimovic".

I rossoneri passeranno scacchiere tattico con il 4-3-1-2: "Io mi sono adattato a tutti i ruoli, sempre. Ovviamente vorrei fare la punta centrale. Anzi, voglio fare la punta centrale". Una "richiesta" all'allenatore...

Per fortuna El Shaarawy è rimasto a Milano: "Ho mandato un messaggio a Stephan per chiedergli come era andato l’incontro con il dottor Galliani, lui mi ha detto che sarebbe rimasto e gli ho detto che ha fatto bene. Sono contento. Per quanto mi riguarda, è bello essere dichiarato incedibile, però nel calcio non si sa mai. Il Milan è la squadra che io ho nel cuore, è una bella società con dei grandissimi tifosi: adesso sto bene qui e starò qui, poi un giorno vedremo".