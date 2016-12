Italia-Argentina, amichevole il 14 agosto 

foto LaPresse 18:38 - L'Italia di Mario Balotelli contro l'Argentina di Lionel Messi. L'attesa amichevole si giocherà a Roma il 14 agosto, in omaggio a Papa Francesco I che prima del match riceverà in udienza le due squadre. Lo ha confermaot la Federcalcio. Le due nazionali allenate da Cesare Prandelli e da Alejandro Sabella si affronteranno in questo test allo stadio Olimpico alla vigilia di Ferragosto, con fischio d'inizio alle 20.45. - L'di Mario Balotelli contro l'di Lionel Messi. L'attesa amichevole si giocherà a, in omaggio a Papa Francesco I che prima del match riceverà in udienza le due squadre. Lo ha confermaot la Federcalcio. Le due nazionali allenate da Cesare Prandelli e da Alejandro Sabella si affronteranno in questo test allo stadio Olimpico alla vigilia di Ferragosto, con fischio d'inizio alle 20.45.

L'amichevole, sottolinea la Federcalcio "è stata organizzata dalle due Federazioni per rendere omaggio al pontificato di Papa Francesco. In occasione della partita le due squadre saranno ricevute in udienza dal Santo Padre in Vaticano".