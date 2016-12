Raiola: "Milan e Inter si dovrebbero fondere per essere competitive"

- Mino Raiola mai banale. Questa volta Ibrahimovic, Balotelli e la Gioconda non c'entrano. L'agente di mercato, all'uscita dal ristorante Giannino, ha lanciato una vera e propria provocazione: "Milan e Inter si dovrebbero fondere per essere una squadra competitiva. Potrebbero vincere contro il Real Madrid". Immediata la risposta dell'ad rossonero Galliani che ha glissato: "Buona idea, ma lasciamo perdere. Siamo già forti così".

Mino Raiola non le manda a dire ed esprime la sua idea rivoluzionaria: "La situazione del calcio italiano è difficile. Milan e Inter, invece di vendere, dovrebbero unire le forze. Anche Lazio e Roma, fare un solo club forte piuttosto che due deboli. Così straccerebbero il Real e gli altri top club europei". Una vera e propria follia...

Meglio parlare di mercato e qua l'analisi del procuratore è più sensata: "Ibrahimovic ha mal di pancia al Psg? Non mi risulta comunque quando non ce l'ha bisogna preoccuparsi. Certo che Ibra-Cavani sarebbe una bella coppia ma con Zlatan giocherei bene anche io, è il numero uno. Per me Cavani al Psg è difficile, c'è un problema serio a causa della clausola, è molto difficile ma non parlo più di Cavani che poi scoppia un putiferio". L'attenzione poi si sposta sul suo assistito Robinho e qua rivela: "Difficile che parta, il Milan non è disposto a privarsene facilmente, il mercato brasiliano si chiude tra poco".

Anche Galliani, anche lui all'uscita del noto ristorante milanese dove ha pranzato anche con Bronzetti (ritorno di fiamma per Kakà?), ha fatto il punto della situazione su Binho: "Non ci sono novità". Come non ce ne sono per Honda: "E' un giocatore del Cska Mosca, chi può prevedere il futuro? E' la risposta a Tevez? Vediamo... E' ancora presto". Intanto c'è El Shaarawy: "Sono molto contento di com'è finita".