Roma, striscione dei tifosi contro Venditti 

foto LaPresse Correlati Venditti: "Togliete il mio inno"

Poi ci ripensa: "Una provocazione"

L'indimenticabile serata del Circo Massimo con la Ferilli 22:09 - La provocazione di Antonello Venditti ("Vorrei che togliessero il mio inno della Roma") rischia di aver creato una frattura insanabile fra il cantautore e i tifosi giallorossi. La retromarcia di Venditti su Facebook non è infatti bastata ad alcuni ultras che, nella notte fra martedì e mercoledì, hanno esposto uno striscione eloquente sotto la sua abitazione: "Nel 2001 c’hai magnato, nel 2013 c’hai sputato. Venditti verme" recitava il messaggio. - La provocazione di("Vorrei che togliessero il mio inno della") rischia di aver creato una frattura insanabile fra il cantautore e i tifosi giallorossi. La retromarcia di Venditti su Facebook non è infatti bastata ad alcuni ultras che, nella notte fra martedì e mercoledì, hanno esposto unoeloquente sotto la sua abitazione: "Nel 2001 c’hai magnato, nel 2013 c’hai sputato. Venditti verme" recitava il messaggio.

Venditti, prima dell'ultimo affronto del tifo, aveva voluto rasicurare tutti della bontà della sua provocazione: "Romani, romane, romanisti e romaniste di tutto il mondo, la mia era solo una forte provocazione per spronare il presidente e i dirigenti a riportare l'As Roma alla nostra cultura - si leggeva su Facebook -, rendendola più simile alla nostra grande storia di tifo calcistico, di sportività e di amore. Gli inni non appartengono all'autore, ma a ognuno di noi". Evidentemente non è bastato per cancellare il malumore dei supporter giallorossi, che nel loro messaggio - per niente moderato - hanno messo in risalto la data del 2001, anno dell'ultimo scudetto in cui l'inno "Roma, Roma" risuonò all'Olimpico e in ogni parte d'Italia.