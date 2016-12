Calcioscommesse: al via il processo Bari-bis, Gillet in aula 

- Ilinizierà il prossimo campionato di Serie B da -1. Lo ha deciso la Commissione Disciplinare della Figc che ha accolto il patteggiamento del club pugliese (multato anche di 25mila euro) nell'ambito del processo sportivo sul Calcioscommesse Bari-bis. Pugno duro di Palazzi contro l'attuale portiere del Torino,, accusato di illecito nelle presunte combine diBari-Treviso 0-1 e Salernitana-Bari 3-2: chiesti 4 anni. Nove mesi per Barreto.

Le due partite risalgono rispettivamente all'11 maggio 2008 e al 23 maggio 2009. Gillet - all'epoca dei fatti portiere del Bari - è stato accompagnato in aula dagli avvocati Antonio D'Alesio e Maria Turco e dal segretario generale del Torino Pantaleo Longo. Prima di interrogare il belga, i giudici di primo grado hanno accettato anche le istanze di patteggiamento dei tesserati Cristian Stellini (6 mesi in continuazione della squalifica dello scorso anno) e Nicola Santoni (9 mesi in continuazione).

Tre mesi e 10 giorni di stop e 40mila euro di ammenda è invece l'istanza di patteggiamento avanzata dal calciatore del Torino, Alessandro Gazzi e accolta dalla Commissione Disciplinare della Figc. Nel procedimento in corso a Roma, i giudici di primo grado avevano respinto la precedente richiesta di patteggiamento di 2 mesi e 20 giorni di squalifica e 20mila euro di ammenda per la doppia omessa denuncia nelle presunte combine di Bari-Treviso 0-1 (11 maggio 2008) e Salernitana-Bari 3-2 (23 maggio 2009). L'organo presieduto da Sergio Artico ha accolto anche i patteggiamenti di Simone Cavalli (4 mesi di stop), Marco Esposito (20 mesi) e Andrea Masiello (3 mesi e 15 giorni più 20mila euro che si aggiungono alla squalifica rimediata nel procedimento dell'estate scorsa e pari a 2 anni e 2 mesi e all'ammenda di 30mila euro). La Disciplinare ha accettato anche l'istanza di contraddittorio con Gazzi formulata da alcuni avvocati e relativa alle dichiarazioni spontanee rese stamane dal granata, limitatamente alla gara Bari-Treviso. I legali, quindi, potranno interrogare il centrocampista del Toro. E' la prima volta che i giudici concedono il contraddittorio in un processo di Calcioscommesse.

IL FILONE DI CREMONA

Emerge, intanto, che intorno alla metà di luglio, arriveranno i deferimenti sul Calcioscommesse che riguardano il filone di Cremona e quindi Mauri e la Lazio. In tutto questo, comunque, verrà presa in considerazione sola la gara tra Lecce-Lazio. La Procura, infatti, crede che il famoso Mister X di cui tanto si sta parlando possa essere un giocatore proprio del Lecce.