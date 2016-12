Psg, Leonardo: squalifica aumentata, stop fino a giugno 2014

foto LaPresse 11:59 - La spinta a un arbitro al termine della sfida di campionato fra il suo Psg e il Valenciennes, costerà a Leonardo una squalifica fino al 30 giugno 2014. Il brasiliano, che già in primo grado era stato fermato per nove mesi (fino a febbraio), si è visto aumentare la pena in appello. I fatti risalgono allo scorso 5 maggio, quando uscendo dal campo il d.s. parigino diede una spallata al direttore di gara Castro, reo di aver espulso ingiustamente T.Silva. - La spinta a un arbitro al termine della sfida di campionato fra il suoe il, costerà auna squalifica fino al. Il brasiliano, che già in primo grado era stato fermato per nove mesi (fino a febbraio), si è visto aumentare la pena in appello. I fatti risalgono allo scorso 5 maggio, quando uscendo dal campo il d.s. parigino diede una spallata al direttore di gara, reo di aver espulso ingiustamente T.Silva.

Doppia beffa quindi per l'ex allenatore del Milan e Inter. Il Psg, che aveva ricevuto anche tre punti di penalizzazione con la condizionale, si era appellato contro una "decisione infondata ed estremamente severa". Lo stesso Leonardo sembrava fornire elementi validi per una riduzione della pena: "E' il delegato prima di me, quello con l'auricolare nero, che mi blocca il cammino. E' lui che mi spinge verso l'arbitro. Sono io che vengo spinto e assalito". La prima decisione della Commissione Disciplinare, però, non solo è stata confermata nei fatti ma addirittura ingigantita nella sanzione.