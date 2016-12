Fabio Capello ha fatto infuriare Lionel Messi

foto LaPresse

15:25

- Fare arrabbiare uno comenon dev'essere semplicissimo. Niente però è impossibile per un duro comeche, seppur in un'amichevole di beneficenza in Peru, è riuscito a far infuriare la Pulce. Il motivo è semplice: la polizia non ha permesso ai fratelli di Leo di assistere al match dalla panchina, ma per una decisione imposta dal tecnico friulano. L'attaccante del Barcellona, indignato, è uscito a testa bassa dal campo.