Thohir porta l'America all'Inter: con lui un socio a stelle e strisce

"Handanovic non si muove dall'Inter" 13:44 - Non solo l'Indonesia nel futuro dell'Inter: insieme a Thohir dovrebbe entrare in società anche Jason Levien, americano, molto amico del tycoon indonesiano. Levien è un avvocato specializzato in materie sportive (è l'agente di alcuni giocatori NBA) e ha sempre accompagnato Thohir nei suoi investimenti nelle sport a stelle e strisce. L'obiettivo di questa sinergia americo-indonesiana sarebbe quello di rilevare subito la maggioranza dell'Inter.

L'ingresso di Jason Levien nella trattativa è un chiaro segnale che Thohir vuole fare sul serio nell'acquisire la maggioranza della società nerazzurra, di cui si dice sia davvero appassionato. Levien però potrebbe non essere il solo a dare una mano all'indonesiano nella scalata all'Inter: è infatti ormai prassi in USA acquistare i club in società (come per esempio i Golden State Warriors in NBA) per poter permettere di avere più possibilità di investire senza doversi esporre a livello personale.