Giustiziò il Milan, guai giudiziari per Boli

I tifosi del Milan lo ricordano come un incubo: Basile Boli, il giustiziere dei rossoneri di Fabio Capello nella finale di Champions League del 1993. Ora l'ex difensore dell'Olympique Marsiglia è alle prese con seri guai giudiziari in Francia: è stato infatti condannato a due anni di carcere (sospesi con la condizionale) e ad una multa di 30mila euro per truffa ai danni dello Stato nella gestione di una società di cooperazione con l'Africa.

"Intraprendere ed avere successo in Africa", questo il nome dell'associazione gestita da Boli. In pratica l'ex stopper francosenegalese è accusato di essersi appropriato di 250mila euro di finanziamenti pubblici per stipendi e trasferte troppo costose rispetto ai profitti dell'azienda, nata con l'obiettivo di aiutare gli immigrati africani a ritornare nei propri paesi e ad avviare attività proprie nel luogo d'origine.