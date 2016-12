Under 21, lascia Devis Mangia: "Ringrazio la FIGC per la straordinaria esperienza"

dopo aver raggiunto la finale del Campionato Europeo con queste parole:per la straordinaria esperienza che mi hanno consentito di fare in questi mesi alla guida dell'Under 21". Già scelto il suo successore: la responsabilità dell’Under 21 andrà infatti agià nello staff tecnico federale come allenatore dell’

Le motivazioni dell'addio le spiega lo stesso tecnico di Cernusco sul Naviglio: "Dopo uno splendido Europeo desidero tornare all'attività quotidiana sul campo e arricchire ulteriormente il mio bagaglio professionale. Ho motivato al presidente Abete la mia scelta di rinunciare alla proposta di rinnovo del contratto come tecnico dell'U.21, ma la FIGC resta per me un punto di riferimento umano e professionale. A 39 anni desidero fare un'esperienza diversa, il giorno per giorno del campo, l’unica cosa che manca a un selezionatore delle Nazionali".

Una decisione consensuale dunque, come emerge anche dalle dichiarazioni del numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete: "Ho incontrato Mangia nei giorni scorsi, una chiacchierata franca e cordiale, e se da un lato ci dispiace perdere un tecnico di qualità umane e professionali non comuni, dall'altro capiamo perfettamente che a 39 anni Mangia voglia rimettersi in gioco e maturare nuove esperienze".

E' lo stesso presidente Abete, infine ad annunciare il successore di Mangia: "D'intesa con il presidente del Club Italia Demetrio Albertini e con il coordinatore delle Nazionali giovanili Arrigo Sacchi ho deciso di affidare la responsabilità dell’Under 21 a Luigi Di Biagio".