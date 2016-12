foto LaPresse

16:15

GUARDA IL VIDEO

- Tipi poco raccomandabili, "travestiti" da tifosi di calcio, si sono dati appuntamento in strada per una. E' successo in, dove il 29 giugno gli ultras dihanno dato vita a una furiosa lite solo per il gusto di menarsi, e senza un apparente motivo. Il video ovviamente è finito subito in rete. I teppisti delle due fazioni hanno ricevuto l'ausilio di un altro gruppo di tifosi, quelli del